Геннадий Орлов оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне

«Атака у “Локомотива” хорошая, молодые ребята способные — тот же Батраков появился. Галактионов — молодец, он их находит и даёт возможность. Но вопрос в том, что будет вдолгую, как будет играть защита. Испытания только начинаются. Я вообще могу давать оценки только после семи туров, пока есть много неожиданностей. Например, “Пари НН” дважды выиграл — и сразу попал в шестёрку! Так что рано говорить, всё ещё может быть», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».