Матч «Факела» и «Спартака» в РПЛ перенесен из Воронежа в Москву

«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб “Факел” обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со “Спартаком”. Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдет в Москве на “Лукойл Арене”. Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской премьер-лиги и утверждено президентом РФС», — приводит РПЛ слова президента лиги Александра Алаева.