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Матч «Факела» и «Спартака» в РПЛ перенесен из Воронежа в Москву

Матч 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» пройдет 18 августа в Москве, а не в Воронеже, сообщает пресс-служба лиги.

Источник: Спорт-Экспресс

«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб “Факел” обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со “Спартаком”. Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдет в Москве на “Лукойл Арене”. Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской премьер-лиги и утверждено президентом РФС», — приводит РПЛ слова президента лиги Александра Алаева.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на данный момент в регионе приостановлены проведения массовых мероприятий из соображений безопасности.

15 августа «Факел» сыграет дома против «Акрона» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России, но встреча пройдет без зрителей.