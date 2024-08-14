Валерий Карпин назвал главную проблему в игре «Ростова» на старте сезона

«Единственное, конечно, за эту игру создали, по‑моему, больше моментов, чем за три или четыре предыдущих. Сколько ещё надо создавать, чтобы забивать? Это говорит о том, что надо завершать моменты», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».