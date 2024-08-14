«Уход из “Спартака” — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!

— Допускаешь, что местным футболистам методы Эмери были не по душе и они не готовы были умирать за него в игре?

— Я ничего подобного не замечал. Мне кажется, все выкладывались и старались. Но нам всем нужно было приспособиться к требованиям нового тренера и друг к другу. Мне лично нужно было время, чтобы освоиться в новой стране, команде, лиге. Я же приехал из совершенно иной футбольной среды. И тренеру оно тоже было необходимо, чтобы команда начала функционировать как положено. Унаи отвели слишком мало времени на реализацию его идей. У меня нет сомнений, что со временем и игра, и результаты «Спартака» при нём значительно улучшились бы.