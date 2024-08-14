Как «Зениту» играть без Вендела? Есть несколько вариантов

Вариант первый — оставить всех на своих местах и подобрать опцию непосредственно на позиции Вендела. То есть чуть выше Вильмара Барриоса, но ниже Клаудиньо. Здесь вариантов достаточно. На позиции Вендела с потерей качества могут сыграть чуть более оборонительные Дмитрий Васильев или Юрий Горшков. Первый в этом сезоне не играл вообще, а второго Семак видит именно в центре полузащиты, выпуская на замену. Так почему бы не дать ему шанс проявить себя в старте. И есть более атакующая опция — Александр Ерохин. В Кубке он вышел в качестве капитана и сделал 1+1 с «Факелом». Понятно, что полный матч держать высокий темп ему будет непросто. Но на 50−60 минут ветерана наверняка хватит.