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Мостовой: Сергеев в «Зените» сидит на лавке и берёт чемпионства, а в ЦСКА будет заигран

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Ивана Сергеева в ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

«Возможный переход Сергеева в ЦСКА — это хорошо для футболиста и для клуба. Прежде всего футболист должен быть амбициозным. Можно сколько угодно сидеть на лавке в “Зените” и выигрывать чемпионства, но любой футболист хочет играть. Поэтому если Сергеев решится на такой переход, то в ЦСКА он будет заигран», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА намерен приобрести у «Зенита» нападающего Ивана Сергеева. Армейцы уже запросили информацию у сине-бело-голубых о возможной покупке российского форварда.