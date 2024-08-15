А если «Зенит» так и не купит Соболева у «Спартака»?

Однако далеко не все хотят углубляться. И не исключено, что какой-нибудь большой руководитель, увидев видео, скажет: а зачем клубу нужен такой как Соболев? Или «Спартак» просто не захочет отпускать его в Петербург. Какие тогда варианты у Александра? Самый очевидный: прийти к руководству и Станковичу с покаянием. Сказать, что был неправ. Попроситься обратно. Тем более матч с «Ахматом» показал: красно-белым необходим силовой форвард. Виллиан Жозе пока с этой ролью не справляется. Простят? Не факт. Команда-то наверняка примет, но ведь здесь задеты и корпоративные «чувства». Футболист захотел в конкурирующий клуб. Значит, здесь он не нужен.