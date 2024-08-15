Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший футболист «Зенита» Мейра хочет посетить Петербург в 100-летие клуба

Португалец признался, что очень уважает петербургский клуб.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чемпион России 2010 года в составе петербургского «Зенита» португалец Фернанду Мейра хотел бы посетить мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные 100-летию футбольного клуба. Об этом Мейра рассказал ТАСС.

«Зенит» был основан 25 мая 1925 года.

«Я был бы счастлив, если бы меня пригласили на 100-летний юбилей “Зенита”, — сказал Мейра. — Это один из клубов в моей карьере, где я провел много времени. Я очень уважаю “Зенит”, стал чемпионом России в составе клуба, были и другие трофеи, у меня остались великолепные воспоминания. Конечно, следующий год будет впечатляющим и важным для болельщиков “Зенита” и клуба. Конечно, я бы хотел посетить Россию и Санкт-Петербург в такой праздник, если будет такая возможность. Может быть, я смогу это сделать».

Мейра выступал за петербургский клуб с 2009 по 2011 год, став чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны.