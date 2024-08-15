Бывший футболист «Зенита» Мейра хочет посетить Петербург в 100-летие клуба

«Я был бы счастлив, если бы меня пригласили на 100-летний юбилей “Зенита”, — сказал Мейра. — Это один из клубов в моей карьере, где я провел много времени. Я очень уважаю “Зенит”, стал чемпионом России в составе клуба, были и другие трофеи, у меня остались великолепные воспоминания. Конечно, следующий год будет впечатляющим и важным для болельщиков “Зенита” и клуба. Конечно, я бы хотел посетить Россию и Санкт-Петербург в такой праздник, если будет такая возможность. Может быть, я смогу это сделать».