«У “Зенита” есть конкуренты в борьбе за титул»

— Нгамале, на мой взгляд, стал лучшим в составе москвичей, а слова Лички… Каждый тренер имеет право поступать так, как считает нужным. Что касается борьбы за золото, то понятно, что в сезон столетия «Зенит» настроен очень решительно, но острую конкуренцию исключать нельзя. Весной то же «Динамо» в какой-то момент прилично отставало от питерцев, а перед заключительным туром уже опережало их на одно очко. Поэтому считаю, что с невским клубом в новом розыгрыше РПЛ имеют шансы побороться и бело-голубые, и прибавляющий «Локомотив», и усиливающийся «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар». Словом, традиционные главные соперники действующего чемпиона. Давайте подождем, как будут развиваться события.