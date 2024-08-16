Дзюба близок к «Крыльям» — инсайд Генича. Что известно?

Артем Дзюба без клуба уже третий месяц.
В мае нападающий покинул «Локомотив». После этого сорвалось несколько вариантов, но сейчас, кажется, он максимально близок к новому клубу: говорят про «Крылья Советов».
Детали: контракт на год, 5 млн рублей в месяц. Все решит губернатор Самарской области
Первым инсайд дал комментатор Константин Генич в шоу «Коммент. Превью»: "Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит состав самарской команды.
Мне сказали, что он вот-вот должен присоединиться к «Крыльям» и окажется в Самаре до закрытия трансферного окна. Это мои знания, но официально об этом еще никто не говорил".
Вот подробности от журналиста Ивана Карпова: по его информации, Дзюба может подписать с «Крыльями Советов» контракт на год, по которому будет зарабатывать 5 миллионов рублей в месяц. Также предусмотрены подъемные — 10 миллионов рублей. Теперь сделку должен одобрить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Отмечается, что в целесообразности приглашения форварда в команду есть большие сомнения. Инициатором возможного появления Дзюбы в «Крыльях Советов» стал агент Павел Андреев.
После «Локо» не сложилось ни с медийными, ни с профессиональными клубами. В «Шанхай» Слуцкого тоже без вариантов — из-за местного лимита
Это не первый вариант нападающего этим летом.
Сразу стало известно, что Дзюба искал клуб в России — в течение лета отклонил несколько предложений от клубов из Китая, Турции и Саудовской Аравии.
После ухода из «Локомотива» тут же мелькнули слухи о Медиалиге: Иван Карпов сообщил, что игрок заявлен за команду «Родина Медиа». Правда, все быстро опроверг представитель Дзюбы Леонид Гольдман: «Никаких переговоров с командой “Родина Медиа” и [президентом клуба] Дмитрием Тарасовым у Артема не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а [президент МФЛ] Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше.
Хотя, понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп. Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку — тоже ложь. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть. Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артем хочет остаться в России и играть в РПЛ».
Президент Медиалиги Николай Осипов парировал тем, что интерес к соревнованию возник у Артема, а не наоборот. Но дальше дело не пошло.
Зато наметился прогресс с другими вариантами: 6 июня появилась информация, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин хочет видеть Дзюбу в «Пари НН». Позже интерес подтвердил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
Однако переговоры все не начинались: ждали заседания совета директоров «Пари НН», на котором должны были обсуждать бюджет. В это время Артем засветился в другой стране — выложил фотографию из китайского Шанхая. В этом городе базируется «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий — друг Дзюбы. Намек на трансфер?
Однако переход был в любом случае невозможен: сам Слуцкий объяснял, что дело в строгом лимите на легионеров. Если нападающий и появится в Китае, то не раньше января: перед началом нового сезона.
Говорили про возможный переход в «Химки», но, кажется, Андрей Талалаев не оценил: «Нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды. Про Дзюбу отвечать не хотелось бы».
Переход сорвался. По информации Legalbet, «Химки» отказались от Дзюбы, так как в составе много нападающих. А ведь этим летом еще и подписали Антона Заболотного! Тогда же окончательно отвалился вариант с «Пари НН»: тренер Саша Илич не видел нападающего в планах по усилению.
Хотя Леонид Гольдман «Химки» не отметал: похвалил владельца Туфана Садыгова и заявил, что ведет переговоры с несколькими клубами, пока Дзюба поддерживает форму самостоятельно. В итоге все же не сложилось.
21 июля снова возник вариант с медийным клубом: по информации Legalbet, Дзюбу пригласили в ФК «10» — команду телеведущего и юмориста Азамата Мусагалиева. В тот же день все опровергли и заявили, что игрок общается только с профессиональными клубами. Гольдман отрезал: «Историю про Медиалигу мы давно закрыли».
Теперь «Крылья Советов» — похоже, переход совсем близко. Скучали по Дзюбе в РПЛ?
Вадим Высоцкий