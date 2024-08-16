Дзюба близок к «Крыльям» — инсайд Генича. Что известно?

После ухода из «Локомотива» тут же мелькнули слухи о Медиалиге: Иван Карпов сообщил, что игрок заявлен за команду «Родина Медиа». Правда, все быстро опроверг представитель Дзюбы Леонид Гольдман: «Никаких переговоров с командой “Родина Медиа” и [президентом клуба] Дмитрием Тарасовым у Артема не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а [президент МФЛ] Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше.



Хотя, понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп. Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку — тоже ложь. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть. Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артем хочет остаться в России и играть в РПЛ».