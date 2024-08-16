Назначен главный арбитр на матч ЦСКА — «Локомотив» в пятом туре РПЛ

Помогать ему будут Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин, резервным арбитром выступит Ян Бобровский. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Владимир Москалев и Василий Казарцев.
Встреча пройдет 18 августа на домашнем стадионе армейцев — «ВЭБ Арене».
Назначения на другие матчи пятого тура:
17 августа, суббота
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — Павел Кукуян (VAR — Андрей Фисенко);
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Оренбург» — Владислав Безбородов (VAR — Артем Любимов);
18 августа, воскресенье
«Химки» (Московская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Сухой (VAR — Виталий Мешков);
«Спартак» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — Сергей Иванов (VAR — Евгений Турбин);
«Краснодар» — «Нижний Новгород» — Артем Чистяков (VAR — Евгений Буланов);
19 августа, понедельник
«Акрон» (Тольятти) — «Рубин» (Казань) — Егор Егоров (VAR — Василий Казарцев);
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат» (Грозный) — Павел Шадыханов (VAR — Артур Федоров).