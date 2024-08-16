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Назначен главный арбитр на матч ЦСКА — «Локомотив» в пятом туре РПЛ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Судейская бригада под руководством Кирилла Левникова обслужит матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и «Локомотивом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Источник: Спорт РИА Новости

Помогать ему будут Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин, резервным арбитром выступит Ян Бобровский. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Владимир Москалев и Василий Казарцев.

Встреча пройдет 18 августа на домашнем стадионе армейцев — «ВЭБ Арене».

Назначения на другие матчи пятого тура:

17 августа, суббота

«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — Павел Кукуян (VAR — Андрей Фисенко);

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Оренбург» — Владислав Безбородов (VAR — Артем Любимов);

18 августа, воскресенье

«Химки» (Московская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Сухой (VAR — Виталий Мешков);

«Спартак» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — Сергей Иванов (VAR — Евгений Турбин);

«Краснодар» — «Нижний Новгород» — Артем Чистяков (VAR — Евгений Буланов);

19 августа, понедельник

«Акрон» (Тольятти) — «Рубин» (Казань) — Егор Егоров (VAR — Василий Казарцев);

«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат» (Грозный) — Павел Шадыханов (VAR — Артур Федоров).