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Футболист Коваленко перешел из «Зенита» в «Оренбург»

Ранее сообщалось, что игрок перейдет в оренбургский клуб на правах аренды.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Полузащитник Александр Коваленко перешел из петербургского футбольного клуба «Зенит» в «Оренбург». Об этом ТАСС сообщил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «Спорт-Экспрессу», что Коваленко перейдет в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона.

«Александр Коваленко подписал контракт с “Оренбургом”, это полноценный трансфер. Сейчас идет процедура регистрации в заявку нашим клубом», — сказал Еремякин.

Коваленко 21 год, он выступал за «Зенит» с июля 2023 года. Всего за петербургскую команду полузащитник провел 14 матчей, отметившись одной результативной передачей. В составе «Зенита» он стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны. Ранее он выступал за московское «Чертаново» и самарские «Крылья Советов».