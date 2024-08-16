Футболист Коваленко перешел из «Зенита» в «Оренбург»

Коваленко 21 год, он выступал за «Зенит» с июля 2023 года. Всего за петербургскую команду полузащитник провел 14 матчей, отметившись одной результативной передачей. В составе «Зенита» он стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны. Ранее он выступал за московское «Чертаново» и самарские «Крылья Советов».