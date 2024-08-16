Стала известна причина ухода защитника Классена из «Спартака»

Классен являлся футболистом «Спартака» с января 2022 года. Защитник провёл за красно-белых 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. Контракт Классена с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.