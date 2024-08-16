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Стала известна причина ухода защитника Классена из «Спартака»

Агент Себастьян Кронестер, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» Леона Классена, рассказал о причине ухода своего клиента из московского клуба. Напомним, в конце июля 24-летний футболист и красно-белые расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Источник: Чемпионат.com

«Мы ушли из “Спартака”, потому что были недовольны игровым временем. Возможный переход в азербайджанский “Нефтчи”? Есть ряд клубов, с которыми мы общаемся. Что касается России, то мы открыты для предложений от команд РПЛ», — приводит слова Кронестера Sport24.

Классен являлся футболистом «Спартака» с января 2022 года. Защитник провёл за красно-белых 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. Контракт Классена с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.