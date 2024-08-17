В «Спартаке» — новый центральный защитник! Миенти Абена перешел из бывшего клуба Станковича

Сказать, что при Станковиче Абена был железным игроком основы, нельзя. Суринамец просидел на лавке примерно столько же матчей, сколько и выходил в старте. На групповом этапе Лиги конференций у защитника ни одного полного матча. Зато на финал Кубка Венгрии против «Пакша» Абена вышел в старте и отыграл 75 минут — правда, заработал удаление, а команда Станковича, как уже сказано выше, проиграла.