Вратарь «Динамо» Кудравец считает, что РПЛ сильнее чемпионата Белоруссии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) по уровню сильнее чемпионата Белоруссии по футболу. Такое мнение ТАСС высказал белорусский вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец.
Кудравец дебютировал за «Динамо» в матче второго тура «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против махачкалинского «Динамо» (2:1).
«За пару дней ко мне подошел тренер вратарей, сказал готовиться и что еще не решили, кто будет играть в матче с махачкалинским “Динамо”, — сказал Кудравец. — Я готовился, ждал, в день игры уже узнал. Что касается конкуренции, то в “Динамо” очень качественные вратари, стараемся на тренировках, там уже тренерский штаб смотрит».
«Почему решил перейти в московское “Динамо”, если у России нет еврокубков, а у Белоруссии есть? У БАТЭ тоже не было еврокубков, когда мы тогда заняли пятое место (в чемпионате Белоруссии сезона-2023 — прим. ТАСС). В еврокубках для белорусских клубов сейчас тяжело. Хотя минское “Динамо” имеет шансы выйти в групповой этап [Лиги Европы[, чего я им и желаю. Я перешел в “Динамо”, потому что здесь чемпионат сильнее. Можно расти и развиваться», — добавил белорусский футболист.
Кудравец рассказал об адаптации в Москве. «Я снял квартиру в Москве еще перед летним перерывом. Конечно, жизнь в Москве отличается от Минска. Потому что Москва — большой и суетливый город, было тяжело поначалу. Потом привык, нормально».
Голкиперу 20 лет, он перешел в «Динамо» в августе 2023 года из белорусского БАТЭ. В белорусской команде он был в аренде до конца 2023 года.