Вратарь «Динамо» Кудравец считает, что РПЛ сильнее чемпионата Белоруссии

«Почему решил перейти в московское “Динамо”, если у России нет еврокубков, а у Белоруссии есть? У БАТЭ тоже не было еврокубков, когда мы тогда заняли пятое место (в чемпионате Белоруссии сезона-2023 — прим. ТАСС). В еврокубках для белорусских клубов сейчас тяжело. Хотя минское “Динамо” имеет шансы выйти в групповой этап [Лиги Европы[, чего я им и желаю. Я перешел в “Динамо”, потому что здесь чемпионат сильнее. Можно расти и развиваться», — добавил белорусский футболист.