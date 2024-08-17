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«Динамо» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

Источник: ФК "Динамо"

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:00 по московскому времени.

Команды назвали стартовые составы.

«Динамо»: Лунёв, Лаксальт, Майсторович, Бальбуэна, Даса, Чавес, Фомин, Бителло, Нгамалё, Карраскаль, Тюкавин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Гальдамес, Витюгов, Бабкин, Ороско, Ежов, Олейников, Шитов.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге они сыграли вничью — 3:3, во втором круге москвичи обыграли команду Игоря Осинькина со счётом 4:1.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона динамовцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. «Крылья» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.