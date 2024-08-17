Молодой талант выбрал «Зенит» и ошибся. Почему у Коваленко не получилось в Санкт-Петербурге

При этом разговоров о возможной аренде зимой не было. Либо клуб не хотел отпускать, либо Коваленко сам не горел желанием уходить. Возможно, его все устраивало. Во всяком случае Александр особо не высказывался в прессе по поводу желания получать больше игрового времени вне зависимости от того, в какой команде это будет. Хотя его теперь уже бывший одноклубник Дмитрий Чистяков той же зимой ушел на время в «Сочи», чтобы получать игровую практику, о чем лично заявил прямым текстом. К вопросу о мотивации.