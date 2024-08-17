«Спартак» унизил Джикию ниже канализации: Первак — о трансфере Абены

«Начнем с того, что был Джикия, 30-летний защитник, игрок уровня сборной. Рейтинг сборной Суримана, наверное, пониже, чем у сборной России. Надо с этого начинать: не думать, “для чего” и “почему”, а понять: как так вообще? Был настоящий капитан, член сборной, любимый спартаковский герой, как говорится. Взять его, унизить ниже канализации, убрать и взять парня из Суринама. Может, это просто бизнес?» — процитировал Первака Vprognoze.ru.