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«Ростов» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 17 августа, состоится матч пятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Оренбург».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 по московскому времени.

Команды назвали стартовые составы.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Саравия, Голенков, Роналдо.

«Оренбург»: Московичёв, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. В Оренбурге матч завершился вничью — 1:1, а в Ростове-на-Дону хозяева одержали победу со счётом 2:1.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав пять очков. «Оренбург» занимает восьмую строчку, в активе у команды также пять очков.