Футболист «Крыльев» Олейников после матча с «Динамо»: «Пенальти был»

Самарская команда в Москве потерпела поражение со счетом 0:1.
Во втором тайме Олейников упал в штрафной после контакта с защитником бело-голубых Миланом Майсторовичем.
«Пенальти был», — передает слова Олейникова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Нападающий «Крылья Советов» Иван Олейников считает, что арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ.
Самарская команда в Москве потерпела поражение со счетом 0:1.
Во втором тайме Олейников упал в штрафной после контакта с защитником бело-голубых Миланом Майсторовичем.
«Пенальти был», — передает слова Олейникова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Марцел Личка
Игорь Осинькин
Бителло
(Константин Тюкавин)
75′
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
83′
3
Фабиан Бальбуэна
93
Диего Лаксальт
5
Милан Майсторович
70
Константин Тюкавин
8
Хорхе Карраскаль
63′
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
90′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
32′
85′
18
Николас Маричаль
13
Николя Муми Нгамале
46′
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
85′
50
Александр Кутицкий
1
Иван Ломаев
3
Томас Галдамес
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
24
Роман Евгеньев
11
Роман Ежов
6
Сергей Бабкин
60′
22
Фернандо Костанца
8
Максим Витюгов
51′
88′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
61′
28
Игорь Дмитриев
32
Франко Ороско
89′
25
Кирилл Печенин
73
Владислав Шитов
61′
7
Дмитрий Цыпченко
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
13
Фолы
10
1
Офсайды
3
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)