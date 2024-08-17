«Динамо» сравнялось с «Зенитом» в РПЛ. Но потеряло лидера после страшной травмы

И старт матча не подкачал. «Динамо» и «Крылья» включились в игру, генерировали острые моменты и действовали динамично. Чуть больше мячом владели хозяева, но шансы при этом получили самарцы: Николай Рассказов бил с правого угла вратарской — мяч заблокировал Фабиан Бальбуэна. А затем на выходе ошибся голкипер «Динамо» Андрей Лунёв, после чего Владислав Шитов ударил по пустым воротам. И снова парагваец спас команду, встав на пути мяча. После классного отрезка от «Крыльев» включилось и «Динамо». У хозяев активно действовала вся атака (Тюкавин, Бителло, Нгамалё, Карраскаль), вингеры не стеснялись меняться флангами. Премию за самый красивый момент первого тайма получил как раз Константин. На 20-й минуте он пробил через себя, но, к сожалению, не попал в створ.