Гендиректор «Крыльев Советов» отреагировал на слухи о возможном увольнении Осинькина

«Информация о том, что Осинькин может быть уволен на следующей неделе — это вброс. Никакого заседания совета директоров на следующей неделе не планировалось и не будет. Игорь Витальевич готовит команду к “Пари НН”, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.