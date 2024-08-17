Гендиректор «Крыльев Советов» отреагировал на слухи о возможном увольнении Осинькина

«Информация о том, что Осинькин может быть уволен на следующей неделе — это вброс. Никакого заседания совета директоров на следующей неделе не планировалось и не будет. Игорь Витальевич готовит команду к “Пари НН”, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.
После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.