Врач «Динамо» сообщил характер травмы Муми Нгамалё

«У Нгамалё контактная травма голеностопа с повреждениями капсульно-связочного аппарата. Насколько серьёзно, покажет обследование. На данный момент сделано всё: обезболивание и мобилизация сустава. Отёк остановлен.



Дальше будем разбираться уже завтра, конкретные сроки восстановления будут понятны в ближайшие часы. Предварительно 4−6 недель до полного возвращения к тренировкам в общей группе», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.