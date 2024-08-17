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Врач «Динамо» сообщил характер травмы Муми Нгамалё

Врач «Динамо» Александр Родионов высказался о травме нападающего Муми Нгамалё, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

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«У Нгамалё контактная травма голеностопа с повреждениями капсульно-связочного аппарата. Насколько серьёзно, покажет обследование. На данный момент сделано всё: обезболивание и мобилизация сустава. Отёк остановлен.

Дальше будем разбираться уже завтра, конкретные сроки восстановления будут понятны в ближайшие часы. Предварительно 4−6 недель до полного возвращения к тренировкам в общей группе», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, под занавес первого тайма нападающий «Динамо» Муми Нгамалё получил травму в жутком столкновении с защитником «Крыльев» Томасом Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.

Динамо
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Игорь Осинькин
Голы
Динамо
Бителло
(Константин Тюкавин)
75′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
83′
3
Фабиан Бальбуэна
93
Диего Лаксальт
5
Милан Майсторович
70
Константин Тюкавин
8
Хорхе Карраскаль
63′
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
90′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
32′
85′
18
Николас Маричаль
13
Николя Муми Нгамале
46′
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
85′
50
Александр Кутицкий
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
3
Томас Галдамес
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
24
Роман Евгеньев
11
Роман Ежов
6
Сергей Бабкин
60′
22
Фернандо Костанца
8
Максим Витюгов
51′
88′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
61′
28
Игорь Дмитриев
32
Франко Ороско
89′
25
Кирилл Печенин
73
Владислав Шитов
61′
7
Дмитрий Цыпченко
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
13
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти