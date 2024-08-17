Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: поздравляю Безбородова с победой «Ростова»

Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.