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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: поздравляю Безбородова с победой «Ростова»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о судействе в матче 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю Безбородова с победой “Ростова”. На этом всё!», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Первый тайм остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.

Ростов
3:2
Первый тайм: 0:2
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Давид Деограсия
Голы
Ростов
Николай Комличенко
51′
Николай Комличенко
52′
Роналдо
90+4′
Оренбург
Брайан Мансилья
18′
Джимми Марин
(Саид Сахархизан)
35′
Нереализованные пенальти
Ростов
Роналдо
33′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
7
Роналдо
90+6′
10
Кирилл Щетинин
66′
11
Алексей Сутормин
47
Даниил Уткин
46′
27
Николай Комличенко
87
Андрей Лангович
75′
67
Герман Игнатов
89
Родриго Саравия
86′
18
Константин Кучаев
69
Егор Голенков
66′
19
Хорен Байрамян
Оренбург
1
Богдан Москвичев
45+1′
8
Иван Башич
12
Андрей Малых
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
23′
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
32′
18
Александр Коваленко
53′
20
Дмитрий Рыбчинский
80
Джимми Марин
87′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
10
Саид Сахархизан
83′
11
Степан Оганесян
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
6
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти