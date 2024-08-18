В «Оренбурге» нецензурно высказались о судействе в матче с «Ростовом»

Встреча прошла в Ростове-на-Дону в субботу, 17 августа, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые проигрывали ко второму тайму в два мяча. Видео комментария Андреева в микст-зоне было опубликовано в Telegram-канале «РБ Спорт».
«Что произошло? Ничего! Невозможно 99 процентов единоборств спорных судить в одну сторону. Это победа? Мы со своими ошибками разберемся. Но вот это все — бригада Безбородова и те, кто сидел на VAR», — сказал Андреев, используя нецензурные выражения.
«Давайте играть в футбол, давайте заниматься футболом, — добавил функционер. — Я на 100 процентов уверен, что Безбородов не пришел и не сказал “дайте мне денег, я вам помогу победить”. Как вот эта резонансная ситуация “Нижний Новгород” — Махачкала, вот это все происходит на регулярной основе. Эти судьи продолжают судить. Шафеев тогда судил “Крылья Советов” — “Нижний Новгород”. И ничего, снова вышел на VAR и то же самое сделал. Как мы это победим?».