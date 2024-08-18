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В «Оренбурге» нецензурно высказались о судействе в матче с «Ростовом»

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев после поражения в матче пятого тура Российской премьер-лиги от «Ростова» раскритиковал работу судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым, используя нецензурные ругательства.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Ростове-на-Дону в субботу, 17 августа, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые проигрывали ко второму тайму в два мяча. Видео комментария Андреева в микст-зоне было опубликовано в Telegram-канале «РБ Спорт».

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«Что произошло? Ничего! Невозможно 99 процентов единоборств спорных судить в одну сторону. Это победа? Мы со своими ошибками разберемся. Но вот это все — бригада Безбородова и те, кто сидел на VAR», — сказал Андреев, используя нецензурные выражения.

«Давайте играть в футбол, давайте заниматься футболом, — добавил функционер. — Я на 100 процентов уверен, что Безбородов не пришел и не сказал “дайте мне денег, я вам помогу победить”. Как вот эта резонансная ситуация “Нижний Новгород” — Махачкала, вот это все происходит на регулярной основе. Эти судьи продолжают судить. Шафеев тогда судил “Крылья Советов” — “Нижний Новгород”. И ничего, снова вышел на VAR и то же самое сделал. Как мы это победим?».

Ростов
3:2
Первый тайм: 0:2
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Давид Деограсия
Голы
Ростов
Николай Комличенко
51′
Николай Комличенко
52′
Роналдо
90+4′
Оренбург
Брайан Мансилья
18′
Джимми Марин
(Саид Сахархизан)
35′
Нереализованные пенальти
Ростов
Роналдо
33′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
7
Роналдо
90+6′
10
Кирилл Щетинин
66′
11
Алексей Сутормин
47
Даниил Уткин
46′
27
Николай Комличенко
87
Андрей Лангович
75′
67
Герман Игнатов
89
Родриго Саравия
86′
18
Константин Кучаев
69
Егор Голенков
66′
19
Хорен Байрамян
Оренбург
1
Богдан Москвичев
45+1′
8
Иван Башич
12
Андрей Малых
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
23′
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
32′
18
Александр Коваленко
53′
20
Дмитрий Рыбчинский
80
Джимми Марин
87′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
10
Саид Сахархизан
83′
11
Степан Оганесян
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
6
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти