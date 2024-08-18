Спортдиректор «Оренбурга» не давал судьям уйти с поля после матча РПЛ

Игра пятого тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» прошла в Ростове-на-Дону в субботу и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые проигрывали после первого тайма с разницей в два мяча. После матча Андреев в общении с журналистами многократно нецензурно высказался по поводу работы судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым и арбитров VAR.
Согласно протоколу встречи, Андреев в концовке первого тайма приблизился на бровке к Сиденкову и словесно выражал свое недовольство в адрес арбитров. По окончании матча Андреев, «выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку и, болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом свое недовольство».
Также в протоколе отмечено, что Андреев в ожидании судейской бригады после матча не покидал зону входа в тоннель, агрессивно демонстрировал жесты в адрес Безбородова и преграждал арбитрам путь, из-за чего те не могли своевременно после встречи покинуть поле.