Спортдиректор «Оренбурга» не давал судьям уйти с поля после матча РПЛ

Согласно протоколу встречи, Андреев в концовке первого тайма приблизился на бровке к Сиденкову и словесно выражал свое недовольство в адрес арбитров. По окончании матча Андреев, «выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку и, болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом свое недовольство».