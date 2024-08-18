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Спортдиректор «Оренбурга» не давал судьям уйти с поля после матча РПЛ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев после матча команды с «Ростовом» болезненно схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле, следует из протокола встречи на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: Пресс-служба "Оренбурга"

Игра пятого тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» прошла в Ростове-на-Дону в субботу и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые проигрывали после первого тайма с разницей в два мяча. После матча Андреев в общении с журналистами многократно нецензурно высказался по поводу работы судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым и арбитров VAR.

Согласно протоколу встречи, Андреев в концовке первого тайма приблизился на бровке к Сиденкову и словесно выражал свое недовольство в адрес арбитров. По окончании матча Андреев, «выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку и, болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом свое недовольство».

Также в протоколе отмечено, что Андреев в ожидании судейской бригады после матча не покидал зону входа в тоннель, агрессивно демонстрировал жесты в адрес Безбородова и преграждал арбитрам путь, из-за чего те не могли своевременно после встречи покинуть поле.

Ростов
3:2
Первый тайм: 0:2
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Давид Деограсия
Голы
Ростов
Николай Комличенко
51′
Николай Комличенко
52′
Роналдо
90+4′
Оренбург
Брайан Мансилья
(Александр Коваленко)
18′
Джимми Марин
(Саид Сахархизан)
35′
Нереализованные пенальти
Ростов
Роналдо
33′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
7
Роналдо
90+6′
10
Кирилл Щетинин
66′
11
Алексей Сутормин
47
Даниил Уткин
46′
27
Николай Комличенко
87
Андрей Лангович
75′
67
Герман Игнатов
89
Родриго Саравия
86′
18
Константин Кучаев
69
Егор Голенков
66′
19
Хорен Байрамян
Оренбург
1
Богдан Москвичев
45+1′
8
Иван Башич
12
Андрей Малых
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
23′
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
32′
18
Александр Коваленко
53′
20
Дмитрий Рыбчинский
80
Джимми Марин
87′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
10
Саид Сахархизан
83′
11
Степан Оганесян
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
6
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти