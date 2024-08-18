Самый загадочный трансфер лета в РПЛ. Дркушич пробыл в «Зените» всего три дня

«Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад тому, что смог подписать контракт с таким клубом, как “Зенит”. Все знают, что слово “Зенит” значит в мире футбола, так что я очень доволен. Решение далось очень просто. Когда я узнал, что “Зенит” хочет меня подписать, принял его быстро и легко. Готов сыграть там, куда меня поставит тренер. Действительно, в последние годы я играл только на позиции центрального защитника, но если тренер мне скажет, что нужно сыграть на других позициях, то я тоже это сделаю. Номер пока не выбрал, но, когда решу, об этом все узнают».