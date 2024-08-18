В «Динамо» рассказали, почему не проводили этим летом совместных акций с Овечкиным

Отметим, что ранее в рамках подобных мероприятий Овечкин даже выходил на футбольное поле в составе бело-голубых в товарищеском матче с клубом Медиалиги «Амкалом», отметившись забитым голом. Сам хоккеист является воспитанником московского «Динамо» и выступал за клуб с 2001 по 2005 год и во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013.