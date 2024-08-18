«Химки» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

«Зенит» и «Химки» последний раз встречались между собой в чемпионате России сезона-2022/2023. Тогда в матче 1-го тура была зафиксирована ничья — 1:1, а во встрече в рамках 19-го тура победу со счётом 3:2 одержал клуб из Санкт-Петербурга.