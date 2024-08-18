Тренер «Химок»: мне сказали, что Бакаев не может играть в матче с «Зенитом»

— Бакаев вроде бы может играть, но его не будет. Почему?
— Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть, — приводит слова Артиги «Матч ТВ».
Напомним, 28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Зенита» нынешним летом на правах аренды.
В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.