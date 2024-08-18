«Зенит» забил на правила РПЛ и очень плохо это скрыл? Чемпионов сдал их же футболист

В пятом туре РПЛ «Зенит» играет с «Химками». После первого тайма счет не был открыт. Более того, действующему чемпиону было непросто. Во-первых, из-за травмы в матче не смог принять участие лучший футболист команды Вендел. Во-вторых, уже в середине тайма из-за травмы покинул поле второй лучший футболист команды Максим Глушенков.
Но могло быть еще сложнее. Если бы в составе «Химок» сыграл принадлежащий «Зениту» Зелимхан Бакаев. Футболист находится в подмосковном клубе в аренде. И выходил на замены в двух прошлых матчах РПЛ. Но на игру с «Зенитом» его не оказалось даже в заявке. О травме Бакаева до стартового свистка ничего не было слышно. Так в чем причина? Отвечает сам Бакаев.
— Почему сегодня не играете?
— Не разрешили.
— Потому что такое соглашение с «Зенитом»?
— Наверное, — ответил футболист на вопросы журналиста «СЭ».
Странные дела, учитывая, что регламента запрещает клубам запрещать футболистам в аренде выступать против них. Но главный тренер «Химок» Франк Артига высказался ровно так же.
«Мне было сказано, что он не может играть. Значит, он не будет играть», — сказал тренер прямо перед матчем.
Кто сказал? По какой причине не может играть? Эти вопросы Ариге уже заданы по какой-то причине не были.
Далее выступил гендир «Химок» Николай Оленев и опроверг слова главного тренера и футболиста.
«Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача — сохранить здоровье. Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния. Я еще раз уточнил у нашего главного врача — он подтвердил. Никаких серьезных проблем нет. Надеюсь, к следующей игре Зелимхан восстановится и будет готов», — сказал Оленев.
А накануне генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что никакого запрета на участие Бакаева в матче нет.
Окей, главный тренер мог оговориться. Но почему тогда сам футболист не сказал про травму, а намекнул на вмешательство «Зенита»? Ждем реакцию Лиги?
«Химки», кстати, уже не в первый раз оказываются в подобной ситуации. Например, несколько лет назад отданный в аренду «Спартаком» Резиуан Мирзов против «Спартака» за «Химки» не выходил. Хотя травмы у него не было. И правилами его выход не был запрещен. У РПЛ тогда вопросов не возникло, потому что «причины невыхода на поле были неизвестны».
Но сейчас сам футболист и главный тренер намекнули на какие-то запреты.
Николай Соников