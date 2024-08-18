«Зенит» забил на правила РПЛ и очень плохо это скрыл? Чемпионов сдал их же футболист

«Химки», кстати, уже не в первый раз оказываются в подобной ситуации. Например, несколько лет назад отданный в аренду «Спартаком» Резиуан Мирзов против «Спартака» за «Химки» не выходил. Хотя травмы у него не было. И правилами его выход не был запрещен. У РПЛ тогда вопросов не возникло, потому что «причины невыхода на поле были неизвестны».