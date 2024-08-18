Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские ЦСКА и «Локомотив».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Локомотив» заработал девять очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.