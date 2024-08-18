ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Локомотив» заработал девять очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.