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«Спартак» — «Факел»: стартовые составы

«Спартак» и «Фвкел» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ.

Источник: Sport24

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхажди, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин.