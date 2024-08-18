«Спартак» — «Факел»: стартовые составы

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.
«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхажди, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин.
«Спартак» и «Фвкел» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.
«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхажди, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин.