Глава РПЛ Алаев: руководители «Химок» и «Зенита» уверяют, что запрета по Бакаеву нет

«Понятно, что мы не будем долго говорить про регламент. Но никакого запрета быть не может. При регистрации арендного договора определяется, что таких запретов нет. Я общался с руководителями “Химок” и “Зенита”, которые уверяют, что никаких запретов нет. Но со стороны это выглядит странно, сказать по-другому не могу. Но я верю, что запретов нет. Не хочу строить какие-то версии, но со сторно странно.