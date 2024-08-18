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Глава РПЛ Алаев: руководители «Химок» и «Зенита» уверяют, что запрета по Бакаеву нет

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о неучастии полузащитника «Химок» Зелимхана Бакаева в сегодняшнем матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом», который проходит в эти минуты в Подмосковье.

Источник: Чемпионат.com

Футболист выступает за «Химки» на правах аренды именно из «Зенита».

«Понятно, что мы не будем долго говорить про регламент. Но никакого запрета быть не может. При регистрации арендного договора определяется, что таких запретов нет. Я общался с руководителями “Химок” и “Зенита”, которые уверяют, что никаких запретов нет. Но со стороны это выглядит странно, сказать по-другому не могу. Но я верю, что запретов нет. Не хочу строить какие-то версии, но со сторно странно.

Проводить расследование мне не хочется. Но чтобы не было в дальнейшем вопросов, надо нам в семье РПЛ на собраниях поднимать вопросы. Если есть правила, но поверьте, у меня богатый опыт, что обойти, где можно найти вариант. Давайте примем солидарные правила тогда«, — передаёт слова Алаева корреспондент “Чемпионата” Мария Куцубеева.