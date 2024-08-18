Футболисты «Зенита» потеряли первые очки в текущем сезоне чемпионата России

ХИМКИ /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты подмосковных «Химок» дома со счетом 1:1 сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в матче 5-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Арене-Химки».
В составе «Химок» забитым мячом отметился Эдгардо Фаринья (56-я минута). У «Зенита» отличился Андрей Мостовой (88).
«Зенит» потерял первые очки в текущем розыгрыше РПЛ, до игры с «Химками» петербуржцы одержали четыре победы. Также в матче с «Химками» «Зенит» впервые пропустил в текущем сезоне.
Лучший бомбардир РПЛ этого сезона Максим Глушенков был заменен по ходу первого тайма. Пресс-служба «Зенита» сообщила, что полузащитник получил травму кисти. Глушенков перешел в «Зенит» перед началом текущего сезона из московского «Локомотива». На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира с 7 голами.
«Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице, команда набрала 5 очков. «Зенит» идет на 1-м месте с 13 очками. В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с грозненским «Ахматом» 24 августа, «Зенит» в этот же день примет московский «Спартак».