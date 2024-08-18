Футболисты «Зенита» потеряли первые очки в текущем сезоне чемпионата России

Лучший бомбардир РПЛ этого сезона Максим Глушенков был заменен по ходу первого тайма. Пресс-служба «Зенита» сообщила, что полузащитник получил травму кисти. Глушенков перешел в «Зенит» перед началом текущего сезона из московского «Локомотива». На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира с 7 голами.