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Футболисты «Зенита» потеряли первые очки в текущем сезоне чемпионата России

«Зенит» сыграл вничью с «Химками».

Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты подмосковных «Химок» дома со счетом 1:1 сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в матче 5-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Арене-Химки».

В составе «Химок» забитым мячом отметился Эдгардо Фаринья (56-я минута). У «Зенита» отличился Андрей Мостовой (88).

«Зенит» потерял первые очки в текущем розыгрыше РПЛ, до игры с «Химками» петербуржцы одержали четыре победы. Также в матче с «Химками» «Зенит» впервые пропустил в текущем сезоне.

Лучший бомбардир РПЛ этого сезона Максим Глушенков был заменен по ходу первого тайма. Пресс-служба «Зенита» сообщила, что полузащитник получил травму кисти. Глушенков перешел в «Зенит» перед началом текущего сезона из московского «Локомотива». На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира с 7 голами.

«Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице, команда набрала 5 очков. «Зенит» идет на 1-м месте с 13 очками. В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с грозненским «Ахматом» 24 августа, «Зенит» в этот же день примет московский «Спартак».

Химки
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
18.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 4238 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Сергей Семак
Голы
Химки
Эдгардо Фаринья
(Лукас Вера)
55′
Зенит
Андрей Мостовой
88′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
10
Самину Квари Абдуллахи
80
Хетаг Хосонов
99
Ориньо
86′
23
Захар Волков
11
Резиуан Мирзов
66′
17
Илья Берковский
32
Лукас Вера
66′
97
Бутта Магомедов
9
Александр Руденко
70′
78′
5
Данил Степанов
91
Антон Заболотный
39′
86′
88
Денис Глушаков
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
82
Сергей Волков
77′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
24′
4
Юрий Горшков
24
Педро
77′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
58′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
58′
9
Виктор Гимарайнс Артур
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
9
Фолы
11
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти