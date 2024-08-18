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«Со стороны это выглядит странно». Скандальное отсутствие Бакаева на игре с «Зенитом»

Высказался даже глава РПЛ.

Источник: ФК «Химки»

В воскресенье в РПЛ сразу несколько крутых матчей: тут и дерби ЦСКА с «Локо», и матч «Спартака» с «Факелом», и «Краснодар», который пока в РПЛ не проигрывал. А началось всё с игры «Зенита» и «Химок». Которая, в свою очередь, стала скандальной ещё до начала.

Всё из-за составов. В основе хозяев не нашлось места Зелимхану Бакаеву. Да и не только в основе — он даже не попал в заявку, а вместо футбола раздавал болельщикам автографы перед матчем. Бакаев принадлежит «Зениту», а в подмосковном клубе — просто в аренде. Правда, официально включать в любой договор об аренде пункт о невозможности играть в матчах с командами, которым принадлежит игрок, запрещено. Это прямо во время матча подтвердил и президент РПЛ Александр Алаев:

— Понятно, что мы не будем долго говорить про регламент. Но никакого запрета быть не может. При регистрации арендного договора определяется, что таких запретов нет. Я общался с руководителями «Химок» и «Зенита», которые уверяют, что никаких запретов нет. Однако со стороны это выглядит странно, сказать по-другому не могу. Но я верю, что запретов нет. Не хочу строить какие-то версии, но со стороны выглядит странно. Вариант проводить расследование? Мне не хочется. Но, чтобы не было в дальнейшем вопросов, надо нам в семье РПЛ на собраниях поднимать вопросы. Поверьте, у меня богатый опыт, можно найти вариант обойти правила. Давайте примем солидарные правила тогда.

При всем уважении к Бакаеву, он хороший футболист, но не думаю, что «Зенит» опасается его. Некрасивая история, но верю, что, если люди говорят, никаких ограничений нет. Хочу потом сесть и без эмоций обсудить этот вопрос.

Здесь самое интересное — это реакция участников скандала. Вот их заявления:

Франк Артига, главный тренер «Химок»: «Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть».

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев: «Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача — сохранить здоровье. Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния. Я ещё раз уточнил у нашего главного врача — он подтвердил. Никаких серьёзных проблем нет. Надеюсь, к следующей игре Зелимхан восстановится и будет готов».

Зелимхан Бакаев: «Все вопросы к команде, почему я не играю». А в интервью «СЭ» Зелимхан сказал, что играть ему «не разрешили».

Александр Медведев, председатель правления «Зенита»: «Существует ли в арендном соглашении пункт, в связи с которым Бакаеву нельзя играть против “Зенита”? Не существует».

Максим Пахомов

Химки
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
18.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 4238 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Сергей Семак
Голы
Химки
Эдгардо Фаринья
(Лукас Вера)
55′
Зенит
Андрей Мостовой
88′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
10
Самину Квари Абдуллахи
80
Хетаг Хосонов
99
Ориньо
86′
23
Захар Волков
11
Резиуан Мирзов
66′
17
Илья Берковский
32
Лукас Вера
66′
97
Бутта Магомедов
9
Александр Руденко
70′
78′
5
Данил Степанов
91
Антон Заболотный
39′
86′
88
Денис Глушаков
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
82
Сергей Волков
77′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
24′
4
Юрий Горшков
24
Педро
77′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
58′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
58′
9
Виктор Гимарайнс Артур
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
9
Фолы
11
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти