«Со стороны это выглядит странно». Скандальное отсутствие Бакаева на игре с «Зенитом»

— Понятно, что мы не будем долго говорить про регламент. Но никакого запрета быть не может. При регистрации арендного договора определяется, что таких запретов нет. Я общался с руководителями «Химок» и «Зенита», которые уверяют, что никаких запретов нет. Однако со стороны это выглядит странно, сказать по-другому не могу. Но я верю, что запретов нет. Не хочу строить какие-то версии, но со стороны выглядит странно. Вариант проводить расследование? Мне не хочется. Но, чтобы не было в дальнейшем вопросов, надо нам в семье РПЛ на собраниях поднимать вопросы. Поверьте, у меня богатый опыт, можно найти вариант обойти правила. Давайте примем солидарные правила тогда.