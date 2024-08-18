«Я не понял замысла Семака». Аршавин — о матче «Химки» — «Зенит»

«Я не понял замысла Семака. Он заменил центрального нападающего при счете 0:1, думаю, это не работало. Конечно, осечка очень неприятная для “Зенита”. И нужно отдать должное “Химкам”, моментами владели преимуществом, моментами терпели, и всё это позволило добиться результата», — сказал Аршавин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.