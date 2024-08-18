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«Я не понял замысла Семака». Аршавин — о матче «Химки» — «Зенит»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Зенит» (1:1).

Источник: Чемпионат.com

«Я не понял замысла Семака. Он заменил центрального нападающего при счете 0:1, думаю, это не работало. Конечно, осечка очень неприятная для “Зенита”. И нужно отдать должное “Химкам”, моментами владели преимуществом, моментами терпели, и всё это позволило добиться результата», — сказал Аршавин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

После этой победы в активе «Химок» стало пять очков. Подопечные Франка Артиги занимают девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 13 очками остаётся на первом месте.

Химки
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
18.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 4238 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Сергей Семак
Голы
Химки
Эдгардо Фаринья
(Лукас Вера)
55′
Зенит
Андрей Мостовой
88′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
10
Самину Квари Абдуллахи
80
Хетаг Хосонов
99
Ориньо
86′
23
Захар Волков
11
Резиуан Мирзов
66′
17
Илья Берковский
32
Лукас Вера
66′
97
Бутта Магомедов
9
Александр Руденко
70′
78′
5
Данил Степанов
91
Антон Заболотный
39′
86′
88
Денис Глушаков
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
82
Сергей Волков
77′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
24′
4
Юрий Горшков
24
Педро
77′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
58′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
58′
9
Виктор Гимарайнс Артур
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
9
Фолы
11
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти