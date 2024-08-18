Семак назвал большой проблемой работу судей в новом сезоне РПЛ

«Я считаю, что это большая проблема, безусловно. И вопрос даже не в том, что судьи ошибаются, а то, как аргументируют потом. Что пишет ЭСК, я понять не могу. Мне кажется, запутались настолько в принятии тех или иных решений, что уже ни судьи, ни игроки, никто не понимает, как какие-то эпизоды трактовать. К сожалению, проблем очень много. Но самое плохое для меня, что все-таки неправильные решение пытаются затормозить и оправдать. Ну зачем? Если ошибся, ничего страшного, ошибаются все: и судьи, и футболисты, и тренеры. Но признавать ошибки свои нужно, это лично мое мнение», — приводятся слова Семака на сайте «Зенита».