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Семак назвал большой проблемой работу судей в новом сезоне РПЛ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал большой проблемой работу судей в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что не может понять то, что пишется в отчетах экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).

Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» в воскресенье потерял первые очки в новом сезоне РПЛ, сыграв вничью с подмосковными «Химками» в матче пятого тура со счетом 1:1. Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оскорбил судейскую бригаду во главе с Владиславом Безбородовым после матча с «Ростовом» (2:3), используя нецензурную лексику.

«Я считаю, что это большая проблема, безусловно. И вопрос даже не в том, что судьи ошибаются, а то, как аргументируют потом. Что пишет ЭСК, я понять не могу. Мне кажется, запутались настолько в принятии тех или иных решений, что уже ни судьи, ни игроки, никто не понимает, как какие-то эпизоды трактовать. К сожалению, проблем очень много. Но самое плохое для меня, что все-таки неправильные решение пытаются затормозить и оправдать. Ну зачем? Если ошибся, ничего страшного, ошибаются все: и судьи, и футболисты, и тренеры. Но признавать ошибки свои нужно, это лично мое мнение», — приводятся слова Семака на сайте «Зенита».

Химки
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
18.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 4238 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Сергей Семак
Голы
Химки
Эдгардо Фаринья
(Лукас Вера)
55′
Зенит
Андрей Мостовой
88′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
10
Самину Квари Абдуллахи
80
Хетаг Хосонов
99
Ориньо
86′
23
Захар Волков
11
Резиуан Мирзов
66′
17
Илья Берковский
32
Лукас Вера
66′
97
Бутта Магомедов
9
Александр Руденко
70′
78′
5
Данил Степанов
91
Антон Заболотный
39′
86′
88
Денис Глушаков
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
82
Сергей Волков
77′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
24′
4
Юрий Горшков
24
Педро
77′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
58′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
58′
9
Виктор Гимарайнс Артур
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
9
Фолы
11
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти