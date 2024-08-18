Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов близок к переходу в «Динамо» Махачкала

На данный момент «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В копилке команды Магомеда Адиева три набранных очка в четырёх матчах. В ближайшем туре РПЛ «Ахмат» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет 19 августа, начало — в 20:00 по московскому времени.