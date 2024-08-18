«Спартак» выдал яркое шоу в игре с «Факелом». До «Зенита» — одна победа

Это с Барко все стало понятно с первого же матча, тогда как кому-то требуется больше времени на адаптацию (держим в уме еще Маркиньоса с Виллианом Жозе). С другой стороны, а есть ли гарантия, что аргентинец с ходу заблистал бы в «Спартаке» образца прошлого сезона? Данный вопрос кажется риторическим. А это и есть то самое тренерское мастерство, хотя скептиков после назначения Станковича хватало. В том числе и тех, кто уверял, что в Сербии и Венгрии становиться чемпионами во главе «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» можно с закрытыми глазами.