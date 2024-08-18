Ужасная концовка от ЦСКА. Обиднее проиграть «Локо» было невозможно

Интересно, что в стартовом составе ЦСКА появился Виллиан Роша. Хотя все помнят, как жёстко влетел в него Эдуард Сперцян неделю назад. Казалось, бразилец не будет готов на 100%. Но мы все ошибались. А когда Роша давал интервью в перерыве матча, то и вовсе заявил, что готов умереть за ЦСКА, а не просто сыграть с тремя швами. Идеальный мастер-класс по тому, как влюбить в себя аудиторию. В атаке Николич выпустил тройку Давила, Файзуллаев, Мусаев, оставив в запасе Койта. У «Локо» без особых сюрпризов, Галактионов поставил всех тех, кто приносил результат в последних матчах.