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Ужасная концовка от ЦСКА. Обиднее проиграть «Локо» было невозможно

Галактионов перевернул неважный матч заменами, а главным героем стал Наир Тикнизян.

Источник: Чемпионат.com

«Локомотиву» не очень повезло с календарём. Вряд ли пределом мечты Галактионова было два московских дерби в первых пяти турах. Но все вопросы только к РФС — три недели назад команда уступила «Динамо» (1:3), а теперь их ждал матч с ЦСКА. Интересно, что-то самое поражение пока единственное для «Локо» в сезоне. Да и вообще с дерби у них что-то не складывается — не было побед уже в семи матчах подряд.

У ЦСКА тоже непростой старт. И тоже одно поражение — в 4-м туре от «Краснодара». После него Николича, кстати, критиковали за излишне оборонительный стиль. Но у него есть сильный аргумент: дайте другой состав или хотя бы время — и все увидят привлекательный стиль, который всех устроит.

Интересно, что в стартовом составе ЦСКА появился Виллиан Роша. Хотя все помнят, как жёстко влетел в него Эдуард Сперцян неделю назад. Казалось, бразилец не будет готов на 100%. Но мы все ошибались. А когда Роша давал интервью в перерыве матча, то и вовсе заявил, что готов умереть за ЦСКА, а не просто сыграть с тремя швами. Идеальный мастер-класс по тому, как влюбить в себя аудиторию. В атаке Николич выпустил тройку Давила, Файзуллаев, Мусаев, оставив в запасе Койта. У «Локо» без особых сюрпризов, Галактионов поставил всех тех, кто приносил результат в последних матчах.

ЦСКА начал лучше. Активнее, агрессивнее, по-хозяйски. С первых минут забрал мяч и территорию, поставив соперника в неудобное положение. Возможно, в «Локо» рассчитывали сыграть первым номером против мощной обороны. Но ЦСКА не дал. Показали, что собираются доминировать и при возможности побеждать. Первый опасный момент — на 11-й минуте. Обляков забросил на Файзуллаева, тот прострелил в центр, откуда бил Давила. Но Лантратов потащил — это его не последнее спасение за тайм.

Через несколько минут снова опасно от Давилы. Ещё один разрезающий пас — и нападающий быстро пробил, но чуть выше перекладины. Вообще, все атаки ЦСКА в первом тайме были похожи — выдать обостряющий пас из центра на фланг, а там разберутся. Либо пойдут в обыгрыш, либо закинут в центр. Да, без сверхзадумок, но ведь работало! «Локо» же был не похож на себя. Совсем не напоминали команду, которая до этого забивала в восьми первых таймах подряд. Ни одного удара в створ, минимум подходов. Срочно требовались какие-то изменения.

Тем удивительнее, что в перерыве ни один из тренеров не сделал замен. А игра принципиально не изменилась. ЦСКА больше держал мяч, чаще нагнетал у чужих ворот, не хватало разве что суперопасных моментов и голов. На 56-й минуте прицеливался Круговой, но Лантратов не прозевал. Через несколько минут выше всех выпрыгнул Роша — тоже мимо. Потом Файзуллаев задержал с ударом, и Ненахов выбил мяч. Казалось, ЦСКА делает всё правильно, но просто не хватает последнего касания.

К 75-й минуте статистика по ударам — 12:2 в пользу хозяев поля. Но это не трансформировалось в результат. А на 76-й Галактионов сделал три замены, выпустив в том числе Тикнизяна (а ещё Сарвели и Сулейманова). Прошло 14 минут, и он забил! Первый же удар в створ ворот и гол — сначала классно открылся, потом здорово пробил мимо защитников. У Сарвели, кстати, голевой пас: замены сработали прекрасно.

ЦСКА тут же побежал отыгрываться, но «Локо» отбился. Николич уступил своей бывшей команде — для тренера это второе поражение подряд в РПЛ. А вот Галактионов побеждает уже в пяти матчах подряд во всех турнирах. И «Локо» всего на два очка отстаёт от «Зенита».

Дмитрий Зимин

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
18.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Михаил Галактионов
Голы
Локомотив
Наир Тикнизян
(Владислав Сарвели)
90′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
да Силва Виллиан Роша
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
3
Данил Круговой
87′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
22
Милан Гайич
23′
87′
90
Матвей Лукин
21
Аббосбек Файзуллаев
87′
19
Рифат Жемалетдинов
7
Виктор Давила
90′
46
Владислав Яковлев
11
Тамерлан Мусаев
28′
73′
20
Секу Койта
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85
Евгений Морозов
30′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
77′
71
Наир Тикнизян
6
Дмитрий Баринов
66′
94
Артем Тимофеев
9
Сергей Пиняев
61′
27
Вадим Раков
87′
93
Артем Карпукас
38′
77′
99
Тимур Сулейманов
10
Дмитрий Воробьев
76′
8
Владислав Сарвели
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
14
Фолы
12
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти