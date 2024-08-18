Феерический камбэк «Краснодара»! Перевернули матч за четыре минуты

Нигериец вышел на замену на 69-й минуте, а потом забил на 76-й и 80-й. Ничего не напоминает? Похожая история была накануне, когда Валерий Карпин выпустил Николая Комличенко в перерыве матча с «Оренбургом». «Ростов» отыгрался с 0:2, а Николай сделал дубль. К слову, Кобнан забил три мяча в предыдущих 39 матчах за «быков», а тут отличился дважды в одной игре. Обращает на себя внимание и тот факт, что «Краснодар» снова додавил соперника в концовке. Так было и с ЦСКА в РПЛ, и с «Ахматом» в Кубке России.