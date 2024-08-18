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Феерический камбэк «Краснодара»! Перевернули матч за четыре минуты

Мусаев повторил трюк Карпина, а у «Пари НН» прервалась приятная серия.

Источник: fcnn.ru

«Краснодар» и «Пари НН» подарили ещё один яркий матч в 5-м туре РПЛ. А главным героем встречи стал футболист, от которого вряд ли этого ждали.

«Краснодар» в последнее время выглядит неплохо с точки зрения результатов — три победы в четырёх матчах во всех турнирах. Правда, в двух случаях «быки» забивали победные голы на последних минутах. Плюс у южан всё ещё не было ни одного поражения в сезоне. «Пари НН» после провального старта пришёл в себя и одержал две победы подряд. В Краснодар команда Саши Илича приехала с таким же количеством очков, что и у соперника.

Главная новость для болельщиков «Краснодара» — возвращение в строй нападающего Джона Кордобы. Бомбардир «быков» пропустил два предыдущих матча из-за травмы, но теперь попал в стартовый состав. Южанам в целом не хватает забитых мячей, ведь они отличились всего три раза за четыре тура.

В первые полчаса команды обменялись опасными моментами. У «Краснодара» мог забивать Виктор Са, но бразилец, видимо, сам не ожидал, что окажется один в центре штрафной. Вместо мощного удара получился тычок точно в руки вратарю. А вот Станиславу Агкацеву пришлось прыгать — мяч после удара Николая Калинского летел в дальний угол.

Концовка первого тайма — шок для болельщиков «Краснодара». Эдуард Сперцян отдал неудачную поперечную передачу на Сергея Петрова, а Маттео Стаматов прекрасно сыграл на перехвате. Болгарин ассистировал Хуану Босельи, и южноамериканский нападающий пробил Агкацева ударом в ближний угол. Прекрасная контратака гостей!

«Краснодар» не создал ничего интересного на старте второй половины. Запомнилось только то, как Жоау Батчи искусно стрелял по угловым флажкам. В первом тайме он действовал по принципу «сам сломал — сам починил». Футболист «Краснодара» лично установил флажок на место. А вот в начале второго тайма Батчи влупил по флагу после свистка, за что получил жёлтую карточку.

У Эдуарда Сперцяна была возможность отмазаться за эпизод с пропущенным мячом. Но сначала удар футболиста сборной Армении заблокировал Кирилл Гоцук, а следом Сперцян пробил мимо створа. В целом складывается ощущение, что Эдуард пока находится не в лучшем состоянии.

«Краснодар» всё-таки отправил мяч в ворота «Пари НН» — Мозес Кобнан головой замкнул навес Сперцяна от углового флажка. Правда, судейская бригада поначалу отменила гол. Никита Кривцов находился в офсайде, и арбитры в поле посчитали, что полузащитник мешал вратарю. А вот у судей на VAR была другая точка зрения. Артёма Чистякова позвали к монитору, и он изменил решение — 1:1.

Думаете, «Краснодар» на этом остановился? Ни в коем случае! Всё тот же Мозес классно сориентировался в чужой штрафной площади и с разворота положил мяч в нижний угол. 2:1!

Нигериец вышел на замену на 69-й минуте, а потом забил на 76-й и 80-й. Ничего не напоминает? Похожая история была накануне, когда Валерий Карпин выпустил Николая Комличенко в перерыве матча с «Оренбургом». «Ростов» отыгрался с 0:2, а Николай сделал дубль. К слову, Кобнан забил три мяча в предыдущих 39 матчах за «быков», а тут отличился дважды в одной игре. Обращает на себя внимание и тот факт, что «Краснодар» снова додавил соперника в концовке. Так было и с ЦСКА в РПЛ, и с «Ахматом» в Кубке России.

«Краснодар» мог забивать третий в добавленное время, но Сперцяну не хватило точности. Тем не менее команда Мусаева одержала третью победу подряд во всех турнирах. Она уже поднялась на пятое место в РПЛ, а вот «Пари НН» теперь оказался на восьмой строчке в таблице.

Кирилл Закатченко

Краснодар
2:1
Первый тайм: 0:1
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
18.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар, 17487 зрителей
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Саша Илич
Голы
Краснодар
Дэвид Мозес Кобнан
(Эдуард Сперцян)
76′
Дэвид Мозес Кобнан
(Джон Кордоба)
80′
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
(Матео Стаматов)
36′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
10
Эдуард Сперцян
7
Виктор Са
9
Джон Кордоба
15
Лукас Оласа
75′
8
Данила Козлов
98
Сергей Петров
61′
20
Джованни Гонсалес
5
Кевин Кастаньо
61′
88
Никита Кривцов
6
Кевин Ленини
75′
40
Олакунле Олусегун
11
Жоау Батчи
53′
69′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
24
Кирилл Гоцук
15
Александр Эктов
78
Николай Калинский
85′
29
Лука Веснер Тичич
11
Матео Стаматов
73′
87
Кирилл Боженов
22
Никита Каккоев
58′
99
Станислав Магкеев
19
Никита Ермаков
73′
9
Зе Турбо
20
Хуан Мануэль Боселли
84′
7
Владислав Карапузов
90
Огнен Ожегович
84′
80
Валерий Царукян
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
2
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
14
Фолы
12
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти