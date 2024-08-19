Три московских клуба в погоне за «Зенитом». Появится ли интрига в РПЛ?

«Динамо», похоже, прошлый удачный сезон придал уверенности в своих силах, команда стабильна. «Локомотив» показывает отменный характер. Уход Дзюбы, Миранчука и Жемалетдинова немного лишил класса, зато все несутся и рубятся, как в последний раз. Что в воскресенье позволило обыграть ЦСКА, уступая в качестве футбола, но вытерпев и забрав концовку. Натиск был хорош, он вылился в гол единственным ударом в створ. Расцветает, кажется, и «Спартак». С приходом Барко красно-белые не только получили лидера, делающего разницу, но еще и человека, рядом с которым прибавили остальные. Тот же Угальде, недавно над ним только потешались. Весной у костариканца в РПЛ: 12 матчей — 0 голов. Летом: 5 матчей — 4 гола. Привет всем критикам.