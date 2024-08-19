Уволить Осинькина из «Крыльев» сейчас — странно. Хотя основания для этого есть

Да, у Осинькина во властных структурах наверняка всё меньше покровителей. Никому не нравится видеть команду внизу. И здесь прошлые заслуги, годы работы закономерно уходят на второй план. С игрой тоже не всё в порядке. И только кадровыми проблемами это уже не объяснить. Например, во втором тайме с «Динамо» команда просто села физически. И даже не особо бежала в атаку, чтобы зацепить ничью. Всё это плохие сигналы. Казалось бы, в такой ситуации приход Юрана не худший сценарий. Соберёт «автобус», наладит результаты, и до зимы команда взлетит в середину таблицы.