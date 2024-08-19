Черный день «Зенита»: скандал с Бакаевым, травма Глушенкова, потеря очков в Химках. Воспользуется ли этим «Спартак»?

Вся эта разница, безусловно, должна учитываться при принятии решений КДК и комитетом по этике. Но и совсем игнорировать ни тот ни другой случай нельзя. Иначе это всем покажет: публично сквернословьте сколько хотите, учите детей, которые смотрят футбол, ругательствам (Клаудиньо же — кумир петербуржской публики, пацанам с него надо брать пример!), и вам за это ничего не будет. Вовсе не собираюсь утверждать, что за никого непосредственно не оскорбляющий поток сознания бразильцу нужно дать реальную дисквалификацию, но условную с приличным штрафом — очень даже. Значительно больший штраф, вероятно, — наиболее действенное наказание и для Андреева, поскольку на что влияет дисквалификация на несколько матчей спортивного директора? Главное, что оставлять все это без реакции дисциплинарные органы российского футбола, по-моему убеждению, не должны.