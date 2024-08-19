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Игрок «Локомотива» Тикнизян оценил переход Миранчука в американскую «Атланту»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту».

Источник: Чемпионат.com

«Лёша Миранчук — очень классный футболист, я даже не понимаю, почему в “Аталанте” ему так мало времени давали, потому что у него очень хорошие качества. Чемпионат МЛС является зрелищным. Я думаю, что это очень неплохо в нынешних реалиях для Алексея. Был бы я готов потом перейти в американский чемпионат? Да какая Америка, я сейчас в России», — приводит слова Тикнизяна ТАСС.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за итальянскую «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Ранее Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».