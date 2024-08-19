«Акрон» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» располагается на 12-й строчке, обе команды набрали по четыре очка. Последний раз между собой «Акрон» и «Рубин» играли в июле этого года, когда состоялся матч группового этапа Фонбет Кубка России по футболу. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержал «Рубин».