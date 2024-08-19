Сутормин: почему выбрал «Ростов»? Хотел поработать с Карпиным

«Как появился вариант с арендой в “Ростов”? Переговорили с Валерием Георгиевичем, руководители клубов связались, шли переговоры. Опять же, было мое мнение и я выбрал перейти в “Ростов”. Я хотел поработать с Карпиным? Ну, конечно, потому что я его знаю. Знаю требования, которые здесь есть. Надеюсь, смогу не просто выйти на тот уровень, на котором был, а показывать тот футбол, в который умею играть, и помогать команде», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».