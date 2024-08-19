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«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 19 августа, в Каспийске на «Анжи-Арене» пройдёт матч 5-го тура РПЛ, в котором махачкалинское «Динамо» примет грозненский «Ахмат».

Источник: Чемпионат.com

В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на предстоящую встречу.

Команды провели между собой всего лишь один товарищеский матч, который состоялся летом 2023 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 15-й строчке и имеет в своём активе два очка.