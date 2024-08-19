«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Команды объявили стартовые составы на предстоящую встречу.
Команды провели между собой всего лишь один товарищеский матч, который состоялся летом 2023 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 15-й строчке и имеет в своём активе два очка.