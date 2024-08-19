Аршавин предположил, сыграет ли Глушенков в матче «Зенита» со «Спартаком»

«У меня в 2004 или 2005 году перелом был, причём без смещения, я не мог играть в первой игре, только на вторую вышел. Думаю, здесь такая же ситуация будет. Две недели он не сможет играть, мне кажется. У меня тогда был гипс, ты не можешь бегать — каждое движение в руку отдаёт. Только если обезболивающее… но, думаю, так рисковать нет смысла. Тем более у него перелом со смещением. Это усложняет задачу “Зениту”. Вендел вместе с Максимом делали игру в тех матчах, когда “Зенит” побеждал. Трудно предугадать, как проявят себя те игроки, которые выйдут вместо них. Плюс “Спартак” в целом сейчас в хорошем настроении. С приходом Барко игра стала разнообразнее. Нас ждёт интересный матч», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».